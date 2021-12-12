«Каролина» нанесла «Эдмонтону» пятое поражение подряд
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Сегодня, 12 декабря. В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей о счётом 3:1 (160, 1:1, 1:0).
В составе победителей дублем отметился Себастьян Ахо, ещё один гол на счету Нино Нидеррайтера (с передачи Ахо), за хозяев отличился Райан Ньюджент-Хопкинс.
В этой встрече в составе «Каролины» принял участие российский нападающий Андрей Свечников.
Таким образом «Каролина» одержала четвёртую подряд победу, «Эдмонтон» потерпел пятое поражение кряду.
После 26 игр «Ойлерз» занимают седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 32 очка, «Каролина» идёт четвёртой на Западе с 39 баллами после 26 игр.
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