«Каролина» нанесла «Эдмонтону» пятое поражение подряд

Сегодня, 12 декабря. В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей о счётом 3:1 (160, 1:1, 1:0).

В составе победителей дублем отметился Себастьян Ахо, ещё один гол на счету Нино Нидеррайтера (с передачи Ахо), за хозяев отличился Райан Ньюджент-Хопкинс.

В этой встрече в составе «Каролины» принял участие российский нападающий Андрей Свечников.

Таким образом «Каролина» одержала четвёртую подряд победу, «Эдмонтон» потерпел пятое поражение кряду.



После 26 игр «Ойлерз» занимают седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 32 очка, «Каролина» идёт четвёртой на Западе с 39 баллами после 26 игр.