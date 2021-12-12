Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» нанесла «Эдмонтону» пятое поражение подряд

«Каролина» нанесла «Эдмонтону» пятое поражение подряд
Комментарии

Сегодня, 12 декабря. В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей о счётом 3:1 (160, 1:1, 1:0).

В составе победителей дублем отметился Себастьян Ахо, ещё один гол на счету Нино Нидеррайтера (с передачи Ахо), за хозяев отличился Райан Ньюджент-Хопкинс.

В этой встрече в составе «Каролины» принял участие российский нападающий Андрей Свечников.

Таким образом «Каролина» одержала четвёртую подряд победу, «Эдмонтон» потерпел пятое поражение кряду.

После 26 игр «Ойлерз» занимают седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 32 очка, «Каролина» идёт четвёртой на Западе с 39 баллами после 26 игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Трочек, Терявяйнен) – 07:18' (5x4)   0:2 Нидеррайтер (Ахо) – 26:19' (5x5)   1:2 Ньюджент-Хопкинс (Пульюярви, Нурс) – 30:11' (5x5)   1:3 Ахо – 57:16'
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021