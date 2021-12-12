Воронков покинул лёд на носилках после удара по голове от форварда «Салавата» Хохрякова

В эти минуты в Казани проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». По окончании второго периода гости ведут со счётом 3:1.
Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков снёс форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, после чего последний ударился об лёд и у него пошла кровь. Позже игрок казанцев покинул площадку на носилках.
Форвард уфимцев был удалён за данный инцидент до конца игры, получив штраф 5+20 минут за опасный удар в голову.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, клубы занимают соседние места в турнирной таблице Восточной конференции. Перед очной встречей «Ак Барс» занимал третье место, набрав 51 балл после 38 встреч. «Салават» — четвёртый, отставая на два очка при равном количестве игр.
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