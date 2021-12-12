«Сочи» отыгрался с 0:4 и одержал победу над «Северсталью». Защитник Мищенко набрал 4 очка

ХК «Сочи» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, обыграв дома «Северсталь» со счётом 5:4 (0:2, 2:2, 3:0). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Большой».



«Северсталь» открыла счёт на 13-й минуте, отличился нападающий Егор Морозов. На 18-й минуте в большинстве вторую шайбу забросил всё тот же Морозов, ему ассистировали Кирилл Пилипенко и Николай Тимашов.



На 23-й минуте Давид Думбадзе сделал счёт 3:0 в пользу гостей, голевой пас на счету Игоря Гераськина и Михаила Тихонова. На 28-й минуте сочинцы отправили шайбу в свои ворота, она была записана также на Думбадзе.



Хозяева забили первый свой гол во встрече на 29-й минуте, в большинстве отметился защитник Иван Мищенко с передач Ярослава Дыбленко и Василия Глотова. На 37-й минуте вторую шайбу «Сочи» забросил Амир Гараев, ему ассистировали Кирилл Петьков и Мищенко.



Всё тот же Мищенко оформил хет-трик, забросив две шайбы в большинстве на 53-й и 55-й минутах, результативные баллы в обеих ситуациях набрал Дыбленко.



На 59-й минуте «Сочи» забил победный гол, отличился форвард Василий Глотов с передачи Мартина Бакоша.