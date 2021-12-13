Расписание матчей НХЛ на неделю: когда играют Овечкин, Капризов, Панарин и другие россияне

«Чемпионат» представляет расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием российских игроков, которые состоятся на этой игровой неделе (14-20 декабря 2021 года).



14 декабря

03:30 – «Чикаго Блэкхоукс» — «Калгари Флэймз» (Задоров) — матч отменён из-за попадания игроков «огоньков» в протокол коронавируса



15 декабря

03:00 – «Бостон Брюинз» — «Вегас Голден Найтс» (Дадонов)

03:00 – «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин) — «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев)

03:00 – «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» (Романов)

03:00 – «Филадельфия Флайерз» (Проворов) — «Нью-Джерси Дэвилз»

03:00 – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров(?)) — «Лос-Анджелес Кингз»

03:30 – «Детройт Ред Уингз» (Наместников) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Сорокин, Варламов)

04:00 – «Миннесота Уайлд» (Капризов, Куликов) — «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников)

04:00 – «Нэшвилл Предаторз» (Тренин) — «Калгари Флэймз» (Задоров) — матч отменён из-за попадания игроков «огоньков» в протокол коронавируса

04:00 – «Виннипег Джетс» (Е. Свечников) — «Баффало Сэйбрз»

04:30 – «Даллас Старз» (Гурьянов, Радулов) — «Сент-Луис Блюз» (Тарасенко, Барбашёв, Бучневич)

05:00 – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин, Мальцев) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Шестёркин, Георгиев, Панарин)

06:00 – «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин) — «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов)

06:30 – «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов) — «Сиэтл Кракен»



16 декабря

04:00 – «Чикаго Блэкхоукс» — «Вашингтон Кэпиталз» (Овечкин, Кузнецов, Орлов, Самсонов)

05:00 – «Аризона Койотс» (Любушкин) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Шестёркин, Георгиев, Панарин)



17 декабря

03:00 – «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин) — «Лос-Анджелес Кингз»

03:00 – «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников) — «Детройт Ред Уингз» (Наместников)

03:00 – «Монреаль Канадиенс» (Романов) – «Филадельфия Флайерз» (Проворов)

03:00 – «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вегас Голден Найтс» (Дадонов)

03:00 – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров (?)) — «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев)

03:30 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Сорокин, Варламов) – «Бостон Брюинз»

04:00 – «Миннесота Уайлд» (Капризов, Куликов) — «Баффало Сэйбрз»

04:00 – «Нэшвилл Предаторз» (Тренин) — «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин, Мальцев)

05:00 – «Калгари Флэймз» (Задоров) — «Торонто Мэйпл Лифс» — матч отменён из-за попадания игроков «огоньков» в протокол коронавируса

05:00 – «Эдмонтон Ойлерз» — «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов)

06:30 – «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов) — «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин)



18 декабря

03:00 – «Нью-Йорк Рейнджерс» (Шестёркин, Георгиев, Панарин) — «Вегас Голден Найтс» (Дадонов)

04:00 – «Сент-Луис Блюз» (Тарасенко, Барбашёв, Бучневич) – «Даллас Старз» (Гурьянов, Радулов)

04:00 – «Виннипег Джетс» (Е. Свечников) — «Вашингтон Кэпиталз» (Овечкин, Кузнецов, Орлов, Самсонов)

04:30 – «Чикаго Блэкхоукс» — «Нэшвилл Предаторз» (Тренин)

06:00 – «Анахайм Дакс» — «Аризона Койотс» (Любушкин)

22:00 – «Миннесота Уайлд» (Капризов, Куликов) — «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин)



19 декабря

03:00 – «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников) — «Лос-Анджелес Кингз»

03:00 – «Монреаль Канадиенс» (Романов) — «Бостон Брюинз»

03:00 – «Филадельфия Флайерз» (Проворов) — «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев)

03:00 – «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин) — «Торонто Мэйпл Лифс»

04:00 – «Даллас Старз» (Гурьянов, Радулов) — «Чикаго Блэкхоукс»

04:00 – «Детройт Ред Уингз» (Наместников) — «Нью-Джерси Дэвилз»

05:00 – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин, Мальцев) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров (?))

06:00 – «Калгари Флэймз» (Задоров) — «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов)

22:00 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Сорокин, Варламов) — «Вегас Голден Найтс» (Дадонов)

23:00 – «Виннипег Джетс» (Е. Свечников) — «Сент-Луис Блюз» (Тарасенко, Барбашёв, Бучневич)



20 декабря

01:00 – «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников) — «Нэшвилл Предаторз» (Тренин)

01:00 – «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев) — «Нэшвилл Предаторз» (Тренин)

03:00 – «Вашингтон Кэпиталз» (Овечкин, Кузнецов, Орлов, Самсонов) – «Лос-Анджелес Кингз»

06:00 – «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин) — «Аризона Койотс» (Любушкин)