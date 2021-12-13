Расписание матчей НХЛ на неделю: когда играют Овечкин, Капризов, Панарин и другие россияне

«Чемпионат» представляет расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием российских игроков, которые состоятся на этой игровой неделе (14-20 декабря 2021 года).
14 декабря
03:30 – «Чикаго Блэкхоукс» — «Калгари Флэймз» (Задоров) — матч отменён из-за попадания игроков «огоньков» в протокол коронавируса
15 декабря
03:00 – «Бостон Брюинз» — «Вегас Голден Найтс» (Дадонов)
03:00 – «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин) — «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев)
03:00 – «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» (Романов)
03:00 – «Филадельфия Флайерз» (Проворов) — «Нью-Джерси Дэвилз»
03:00 – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров(?)) — «Лос-Анджелес Кингз»
03:30 – «Детройт Ред Уингз» (Наместников) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Сорокин, Варламов)
04:00 – «Миннесота Уайлд» (Капризов, Куликов) — «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников)
04:00 – «Нэшвилл Предаторз» (Тренин) — «Калгари Флэймз» (Задоров) — матч отменён из-за попадания игроков «огоньков» в протокол коронавируса
04:00 – «Виннипег Джетс» (Е. Свечников) — «Баффало Сэйбрз»
04:30 – «Даллас Старз» (Гурьянов, Радулов) — «Сент-Луис Блюз» (Тарасенко, Барбашёв, Бучневич)
05:00 – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин, Мальцев) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Шестёркин, Георгиев, Панарин)
06:00 – «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин) — «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов)
06:30 – «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов) — «Сиэтл Кракен»
16 декабря
04:00 – «Чикаго Блэкхоукс» — «Вашингтон Кэпиталз» (Овечкин, Кузнецов, Орлов, Самсонов)
05:00 – «Аризона Койотс» (Любушкин) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Шестёркин, Георгиев, Панарин)
17 декабря
03:00 – «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин) — «Лос-Анджелес Кингз»
03:00 – «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников) — «Детройт Ред Уингз» (Наместников)
03:00 – «Монреаль Канадиенс» (Романов) – «Филадельфия Флайерз» (Проворов)
03:00 – «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вегас Голден Найтс» (Дадонов)
03:00 – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров (?)) — «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев)
03:30 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Сорокин, Варламов) – «Бостон Брюинз»
04:00 – «Миннесота Уайлд» (Капризов, Куликов) — «Баффало Сэйбрз»
04:00 – «Нэшвилл Предаторз» (Тренин) — «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин, Мальцев)
05:00 – «Калгари Флэймз» (Задоров) — «Торонто Мэйпл Лифс» — матч отменён из-за попадания игроков «огоньков» в протокол коронавируса
05:00 – «Эдмонтон Ойлерз» — «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов)
06:30 – «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов) — «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин)
18 декабря
03:00 – «Нью-Йорк Рейнджерс» (Шестёркин, Георгиев, Панарин) — «Вегас Голден Найтс» (Дадонов)
04:00 – «Сент-Луис Блюз» (Тарасенко, Барбашёв, Бучневич) – «Даллас Старз» (Гурьянов, Радулов)
04:00 – «Виннипег Джетс» (Е. Свечников) — «Вашингтон Кэпиталз» (Овечкин, Кузнецов, Орлов, Самсонов)
04:30 – «Чикаго Блэкхоукс» — «Нэшвилл Предаторз» (Тренин)
06:00 – «Анахайм Дакс» — «Аризона Койотс» (Любушкин)
22:00 – «Миннесота Уайлд» (Капризов, Куликов) — «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин)
19 декабря
03:00 – «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников) — «Лос-Анджелес Кингз»
03:00 – «Монреаль Канадиенс» (Романов) — «Бостон Брюинз»
03:00 – «Филадельфия Флайерз» (Проворов) — «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев)
03:00 – «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин) — «Торонто Мэйпл Лифс»
04:00 – «Даллас Старз» (Гурьянов, Радулов) — «Чикаго Блэкхоукс»
04:00 – «Детройт Ред Уингз» (Наместников) — «Нью-Джерси Дэвилз»
05:00 – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин, Мальцев) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров (?))
06:00 – «Калгари Флэймз» (Задоров) — «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов)
22:00 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Сорокин, Варламов) — «Вегас Голден Найтс» (Дадонов)
23:00 – «Виннипег Джетс» (Е. Свечников) — «Сент-Луис Блюз» (Тарасенко, Барбашёв, Бучневич)
20 декабря
01:00 – «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников) — «Нэшвилл Предаторз» (Тренин)
01:00 – «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев) — «Нэшвилл Предаторз» (Тренин)
03:00 – «Вашингтон Кэпиталз» (Овечкин, Кузнецов, Орлов, Самсонов) – «Лос-Анджелес Кингз»
06:00 – «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин) — «Аризона Койотс» (Любушкин)
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