Российский форвард Мальцев отозван «Колорадо» из АХЛ. Он заменит в составе Ландескога

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев был вызван клубом из АХЛ в основной состав.



Как сообщает в «твиттере» журналист Петер Бауф, форвард клуба Габриэль Ландеског получил повреждение нижней части тела и будет отсутствовать около двух недель. Таким образом, 23-летний россиянин заменит его в составе.



В нынешнем чемпионате НХЛ Мальцев уже провёл три игры за «Колорадо», не набрав очков при показателе полезности «-3».



Прошедший регулярный сезон НХЛ стал первым в заокеанской карьере Мальцева. Он провёл в составе «Нью-Джерси Дэвилз» 33 встречи, в которых набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности «-4». По окончании сезона-2022/2023 истекает трёхлетний контракт новичка Мальцева на общую сумму в $ 2,78 млн ($ 925 тыс. в год).



В следующей встрече «Эвеланш» сыграют дома с «Флоридой» (13 декабря).