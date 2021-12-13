Стал известен состав сборной Канады на МЧМ-2022

Стал известен состав молодёжной национальной команды Канады на МЧМ-2022. Всего тренерский штаб вызвал 24 игроков: троих вратарей, 7 защитников и 14 нападающих.

Вратари: Бретт Брошю, Себастьян Косса, Дилан Гаранд.

Защитники: Лукас Кормье, Кейден Гуле, Винсент Йорио, Карсон Ламбос, Оуэн Пауэр, Донован Себранго, Ронан Сили, Олен Зеллвегер.

Нападающие: Коннор Бедард, Ксавьер Бурго, Маврик Бурк, Уилл Кюлле, Эллиот Денойер, Ридли Грейг, Дилан Гюнтер, Кент Джонсон, Мэйсон Мактавиш, Джейк Нейборс, Коул Перфетти, Джастин Сурдиф, Логан Станковен, Шейн Райт.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Сборная Канады в одной группе сыграет с Финляндией, Германией, Чехией и Австрией.