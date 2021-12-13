Назаров дисквалифицирован КХЛ на следующий матч «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров после матча регулярного чемпионата с «Северсталью» (5:4) дисквалифицирован Дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги на одну встречу.



«Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров во время матча с «Северсталью» был наказан по п. 2.2. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, в соответствии с которым на него накладываются одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.



В следующей встрече подопечные Андрея Назарова сыграют в гостях с московским «Динамо». Матч пройдёт во вторник, 21 декабря. Начало — в 19:30 по московскому времени.



«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков после 39 матчей.