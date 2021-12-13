Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Назаров дисквалифицирован КХЛ на следующий матч «Сочи»

Назаров дисквалифицирован КХЛ на следующий матч «Сочи»
Комментарии

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров после матча регулярного чемпионата с «Северсталью» (5:4) дисквалифицирован Дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги на одну встречу.

«Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров во время матча с «Северсталью» был наказан по п. 2.2. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, в соответствии с которым на него накладываются одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

В следующей встрече подопечные Андрея Назарова сыграют в гостях с московским «Динамо». Матч пройдёт во вторник, 21 декабря. Начало — в 19:30 по московскому времени.

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков после 39 матчей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021