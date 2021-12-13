Морозов, Р. Ротенберг, Ласьков и М. Усманов — в новом составе правления КХЛ

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги избрал новый состав правления на два года.



Как сообщает официальный сайт КХЛ, на заочном заседании совета директоров было принято решение о прекращении полномочий нынешнего состава правления Континентальной хоккейной лиги и избрании нового состава.



Председателем правления стал президент КХЛ Алексей Морозов.



Также в новый состав правления вошли следующие функционеры: Роман Ротенберг, Сергей Белых, Елена Береснева, Алексей Горский, Александр Гуськов, Сергей Доброхвалов, Борис Иванищев, Алексей Краснов, Александр Курносов, Василий Курсин, Сергей Ласьков, Виталий Прохоров, Алексей Степанов, Мансур Усманов, Кирилл Фастовский, Иван Шептухин, Владислав Яшникс.