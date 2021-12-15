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Расписание первого игрового дня Кубка Первого канала – 2021

Расписание первого игрового дня Кубка Первого канала – 2021
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Кубок Первого канала 2021 года, являющийся вторым этапом Еврохоккейтура, пройдёт с 15 по 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене».

В нынешнем году состав участников расширился до пяти команд: к сборным России, Чехии, Финляндии и Швеции добавится сборная Канады, игры с которой не будут учитываться в общем зачёте турнира.

Сегодня, 15 декабря, в первый игровой день турнира пройдёт следующий матч:

18:30 мск, Россия – Канада.

Турнирная таблица Еврохоккейтура

Напомним, на Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, победу одержала российская команда, одержавшая три победы в трёх матчах. Вторую строчку заняла сборная Швеции, третьими стали финны.

Действующим победителем Еврохоккейтура также является сборная России.

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