Расписание первого игрового дня Кубка Первого канала – 2021

Кубок Первого канала 2021 года, являющийся вторым этапом Еврохоккейтура, пройдёт с 15 по 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене».



В нынешнем году состав участников расширился до пяти команд: к сборным России, Чехии, Финляндии и Швеции добавится сборная Канады, игры с которой не будут учитываться в общем зачёте турнира.



Сегодня, 15 декабря, в первый игровой день турнира пройдёт следующий матч:



18:30 мск, Россия – Канада.

Напомним, на Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, победу одержала российская команда, одержавшая три победы в трёх матчах. Вторую строчку заняла сборная Швеции, третьими стали финны.



Действующим победителем Еврохоккейтура также является сборная России.