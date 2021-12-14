Кожевников: Мичков и Юров играют на равных с мужиками — им точно доверят место в составе

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоговую заявку сборной России на МЧМ-2022.



«Думаю, тренерский штаб обязательно доверит Мичкову и Юрову места в составе. Если смотреть по тому, как они играют в чемпионате, то не возникает никаких вопросов. Мичков и Юров играют на равных с мужиками, у них есть опыт — самое главное.



Отсутствие практики у Аскарова — не самая большая проблема. Его проверят, дадут поиграть в матчах перед чемпионатом мира. Дальше будет понятно, как Ярослав выглядит, насколько уверенно играет. Если у Аскарова не пойдёт — заменят, график чемпионата позволяет допустить несколько ошибок.



Сборная России вечно старается побеждать в каждом матче, а американцы, канадцы проигрывают, а потом здорово играют финалы. Нет ничего страшного, если Аскаров пару раз ошибётся, и мы проиграем одну-две игры — это опыт, уверенность в своих силах. У нас подобралась хорошая команда, все играют в основных составах своих команд. Все ребята очень талантливые и перспективные», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.