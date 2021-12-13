Мичков бьёт рекорды в сборной, Мирошниченко закис в ВХЛ. Почему разошлись пути юных звёзд?

Последние несколько лет к юниорскому хоккею в России приковано огромное внимание. Ещё бы, – на подходе суперталанты, каких не видали, кажется, со времён Ковальчука, Малкина и Овечкина. И если во времена оных, дальнейший карьерный путь молодых звёздочек угадывался безошибочно – самые высокие позиции на драфте НХЛ, отъезд за океан и редкие приезды на Чемпионаты мира в качестве гуманитарной помощи в рамках продолжения хоккейного сезона, то теперь многое изменилось. Многое, но не всё.

Матвей Мичков и Иван Мирошниченко, хотя и являются фаворитами североамериканских скаутов, форсировать свой отъезд в НХЛ пока, кажется не спешат.

Матвей Мичков

Уроженец Перми буквально на днях, справивший семнадцатилетие, по праву считается главной надеждой российского хоккея в последние годы. О Мичкове заговорили давно: 109 (70+39) очков в 26 матчах юниорского первенства по своему году, набранные за «Локомотив-2004» смотрятся действительно впечатляюще. После такого сезона Матвей закономерным образом оказался в системе СКА и уже в Санкт-Петербурге закрепился в статусе самого талантливого игрока нового поколения. Причём, не только в России, но и во всём мире, – достаточно сказать, что уже тогда заокеанские аналитики начали пророчить Мичкову первый номер драфта-2023.

Дебютировав в МХЛ, Матвей практически без раскачки стал одним из ведущих игроков Молодёжной лиги, сходу стал лучшим бомбардиром гладкого первенства, забросив 38 шайб. Да и международная карьера получила вполне успешное продолжение: к золоту Юношеских олимпийских игр и званию лучшего снайпера турнира добавились серебро ЮЧМ-2021, а также уже дежурные награды за наибольшее количество заброшенных шайб (12), набранных очков (16) + звание лучшего нападающего турнира и попадание в символическую сборную по его итогам.

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

И в этом сезоне Мичков продолжает творить на льду, как на местном, так и на международном уровне. Золото Кубка Глинки-Гретцки, уверенный дебют в КХЛ и тотальное доминирование в МХЛ. Только вдумайтесь – 28 (17+11) в 11 матчах! От такого напора, конечно, уже успели пасть (а в скором времени и ещё падут) многие рекорды прошлых лет. Стало понятно – в МХЛ Мичкову делать больше просто нечего. Тем более, что играет Матвей не просто эффективно, но и очень эффектно, разбрасывая юных соперников… как детей.

Конечно, на уровне КХЛ пока не сказать, что прям очень получается, и в этом главная загвоздка. Тому виной, очевидно, не только известные трудности при переходе из молодёжного хоккея во взрослый, которые испытывают даже самые талантливые хоккеисты (достаточно посмотреть, как складываются дела в НХЛ у некстванов последних лет, – и Джон Хьюз, и Каапо Какко, и Алекс Лафренье всё ещё скорее привыкают к требованиям Национальной Хоккейной Лиги). И даже не столько просто-таки вопиющая ротация в питерском клубе, ставшая уже притчей во языцех, хотя, безусловно, это тоже очень мешает.

Здесь дело в другом. Вернёмся во времена ранних лет уже упоминавшихся выше Ковальчука, Овечкина и Малкина, на тот момент котировавшихся на заокеанской ярмарке талантов так же высоко, а может даже и выше (хотя до тех пор никогда ранее хоккеистов из России не выбирали под первым номером). Так вот, с ранних лет, с младых ногтей, и Илья, и Александр, и Евгений играли с «мужиками» против «мужиков», ведь внятной структуры молодёжного хоккея тогда по большому счёту-то и не было. И не просто играли, но и делали результат.

Обратимся к цифрам и фактам: Ковальчук до отъезда в «Атланту» успел стать реальным лидером и единственным светлым пятном загибавшегося тогда «Спартака». За 2 сезона в Москве, правда не в Суперлиге, но в ВХЛ Илья в 74-х матчах набрал 56 (36+20) очков, добавив к этому на втором году аж 18 (12+6) очков в 12 играх плей-офф. На международном уровне Ковальчук выиграл золото чемпионата мира по хоккею до 17 лет, а также серебро и золото ЮЧМ, попутно став лучшим бомбардиром турнира с 11 шайбами. Уже в следующем сезоне Илья станет первым российским выбором на драфте НХЛ, превратится в «Ковалчака» и буквально влюбит в себя поклонников североамериканского хоккея. Всего через год после золота ЮЧМ будет завоёвана и первая взрослая награда, – олимпийская бронза в Солт-Лейк-Сити-2002, а сам Ковальчук превратится в полноценную звезду и главную надежду российского хоккея.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Несколько иной была ситуация у Александра Овечкина и Евгения Малкина. Тогда отъезду за океан «в срок» помешал локаут, но за это время будущие суперзвёзды мирового хоккея успели многого добиться на Родине. Так, Овечкин был важной частью того «Динамо», которое в локаутный сезон выиграло Суперлигу, убрав с дороги, например, очень крепкий «Авангард» (со знаменитыми 11:0 в одном из полуфинальных матчей), да и вообще уезжал готовой звездой, всем всё доказавшей в России и безусловно готовой к новому вызову, что и показал первый сезон Александра в «Вашингтоне». Евгений Малкин же, хотя ничего с «Металлургом» в ту пору и не выиграл, однако, уже в 17 лет закрепился в стане магнитогорцев, чтобы уже в 19 стать главной ударной силой «Магнитки».

И вот здесь, конечно, текущая ситуация Мичкова внушает некоторые опасения. С одной стороны, даже если допустить, что концепция в СКА в очередной раз изменится (что вполне реально) и, что Матвей этим воспользуется сполна и получит большие минуты, – удастся ли ему реализовать свой потенциал? И действительно ли лучше при нынешнем положении дел развивать свои таланты в системе питерского клуба или всё же следует перевезти их за океан? С другой стороны, свежезаключенный пятилетний контракт с питерским гигантом не позволит так просто сорваться в НХЛ. Да и явно помешает получить первый выбор на драфте-2023. Всё-таки очередной канадский некстван Конор Бедард считается не менее талантливым, сможет сразу же дебютировать в новой команде, а кроме того является центрфорвардом, которых клубы НХЛ при прочих равных предпочитают игрокам других позиций.

Впрочем, самое главное для Матвея сейчас – продолжать поступательное развитие, больше играть (если не на уровне КХЛ, то хотя бы ВХЛ) и постараться оправдать, заслужить приглашение в Пекин в феврале будущего года, если таковое действительно поступит (а что оно поступит, при отказе НХЛ ехать на Олимпиаду, можно практически не сомневаться).

Иван Мирошниченко

А вот у уроженца Уссурийска дела идут похуже. Ещё несколько лет назад Мичков и Мирошниченко котировались едва ли не на одном уровне и для сохранения статуса-кво имелись как будто бы все предпосылки. 2 отличных сезона в юношеских командах подольского «Витязя», переход в систему «Авангарда», регулярная игра в сборной России разных возрастов. А в плане силовой игры Иван явно превосходил не такого крупного Матвея. В общем, всё, казалось бы, идёт по плану.

Фото: Monika Majer/Getty Images

Увы, но в Омске у Ивана пока что-то не очень получается, Мирошниченко киснет в ВХЛ и давно не напоминает о себе. И это несмотря на то, что левый вингер ещё добавил в габаритах и значительно улучшил собственную игру на пятаке. Заокеанские аналитики сходятся во мнении, – Мирошниченко определённо имеет наилучшие перспективы засиять в НХЛ. Элитное катание и мощный бросок, превосходные физические данные и хорошее видение партнёров на льду – вот они, эталонные слагаемые успеха за океаном для почти любого талантливого российского крайнего нападающего. Это, не говоря уж о том, что Мирошниченко является прирождённым бомбардиром, представляющим постоянную угрозу для вратаря соперников.

И даже неважно, что такая невнятная игра в этом сезоне несколько снизила котировки Ивана на грядущем драфте. Оно, конечно, приятно уйти повыше, но первый или второй номер на драфте, как известно, не гарантирует успешной карьеры в НХЛ. А ниже десятого пика Мирошниченко опуститься не должен. И только при условии перемены текущей ситуации к лучшему. К счастью, игровой спад – явно не вопрос мотивации и недавняя междуусобная разборка-драка героев данной статьи во время победного Кубка Глинки-Гретцки это лучшим образом подтверждает.

Что конкретно нужно изменить Ивану в своей игре? Спросите у Боба Хартли! По крайней мере, именно так предпочитают отвечать на этот вопрос не только болельщики омского клуба, но и некоторые специалисты. Едва ли, конечно, можно сказать, что Мирошниченко деградирует в ВХЛ, однако, почему при известных проблемах с составом у «Авангарда» в этом сезоне, уроженец Уссурийска так до сих пор и не дебютировал за основную команду «ястребов», остаётся по-прежнему неизвестным.

Хотя, если присмотреться к этой ситуации чуть внимательнее, можно увидеть, например, что в оборонительной игре у Мирошниченко по-прежнему остаются большие пробелы, что показал, в частности, Кубок Глинки-Гретцки. Да, Иван – прирождённый снайпер, его задача – забрасывать шайбы, много шайб. Однако, как бы банально это ни звучало, но развитие хоккея не стоит на месте, и для успешной игры, что в НХЛ, что в КХЛ, что на серьёзном международном уровне, необходимо отрабатывать сзади. Посмотрите, например, на Свечникова-младшего, который не просто активно набирает очки в «Каролине», но вполне охотно помогает команде в защите.

Да и вообще, – 9 (4+5) очков в 22 матчах за «Омские Крылья» в ВХЛ, разве тот показатель, при котором следует требовать или хотя бы ждать быстрого подъёма в КХЛ? Что по статистике, что по впечатлениям и ощущениям, к более серьёзному вызову Иван действительно пока не готов. Да и Хартли сам себе не враг и, очевидно, знает, что делает. В конце концов, не доверять, пожалуй, лучшему иностранному специалисту последних лет в КХЛ, не просто имеющему за плечами успешный опыт заокеанских сражений давно минувших лет, но подтвердившему свою высокую квалификацию уже здесь, в России, было бы, как минимум, глупо. И едва ли канадец бы отказался от возможности усилить команду, без необходимости маневрирования под потолком зарплат.

Тем не менее, многогранный талант Мирошниченко позволяет надеяться, что Иван с успехом преодолеет имеющиеся на данный момент трудности с адаптацией во взрослом хоккее и превратится в звезду российского и мирового хоккея.