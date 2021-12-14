Защитник «Сочи», оформивший хет-трик с «Северсталью»: какие-то нелепые шайбы нам залетали

Защитник «Сочи» Иван Мищенко, оформивший хет-трик в ворота «Северстали», рассказал о победе после того, как команда проигрывала со счётом 0:4.



«С «Северсталью» выходили играть на победу. Все были заряжены, хотели уйти на паузу на положительной ноте, но в начале что-то пошло не так. Потом в раздевалке поговорили с ребятами. Было видно, что по игре не уступали. Какие-то нелепые шайбы залетали в наши ворота. Андрей Викторович Назаров нам говорил наращивать темп, больше бросать, владеть шайбой, лезть на добивание.



Как отреагировал Ярослав Дыбленко на гол в свои ворота? Я далеко от него был, не знаю. Сам думал о том, что мы сразу должны забивать. В следующей смене и забили. Мы с Ярославом много тренировали броски сходу. Оформить хет-трик было бы важно в любой игре. Здесь получилось сравнять счёт. Главное, что выиграла команда, а эмоции от хет-трика только положительные.



Как изменился «Сочи» с приходом Назарова? Думаю, по игре видно. Стали играть в более агрессивный хоккей. Настраиваемся на любого соперника одинаково – с позиции силы. О борьбе за место в плей-офф говорим перед каждой игрой. Это наша главная цель. Нужно выигрывать как можно больше матчей. Шансы у нас есть. Важно, чтобы каждый в команде понимал, для чего выходит на лёд, и делал правильные вещи», – сказал Мищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.