Пьетранджело сомневается в своём участии на ОИ. Он уже включён в состав сборной Канады

Защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранжело выразил сомнения по поводу участия на Олимпиаде-2022.

«Мы, игроки, особенно те, у кого есть семьи, внимательно следим за новостями. Не собираюсь принимать решение, пока мы не получим все ответы.

У меня четверо маленьких детей. На Олимпийских играх потенциально я могу остаться на карантине до пяти недель – это слишком долго вдали от семьи», – цитирует Пьетранжело CBC.

Пьетранжело уже включен в состав сборной Канады. Он вошел в первую тройку игроков вместе с Сидни Кросби и Коннором Макдэвидом.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).



Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.