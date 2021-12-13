Голкипер «Чикаго» Флёри опасается ехать на Олимпиаду-2022

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри ответил на вопрос, будет ли он опасаться ехать на Олимпийские игры в Пекин (Китай) в 2022 году.

«Думаю, неплохо было бы получить некоторую ясность в отношении Олимпийских ковид-протоколов. Если вы поедете на турнир и там заболеете, то останетесь в четырёх стенах в одиночестве на 4-5 недель. Нужно понимать, что вы не вернётесь в команду, не будете играть в течение месяца или около того и не увидите свою семью», – цитирует Флёри The Athletic.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).



Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.



Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.