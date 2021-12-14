Стали известны сочетания звеньев сборной Канады, в которых она готовится перед МЧМ-2022

Стали известны сочетания звеньев сборной Канады, которая продолжает подготовку к молодёжному чемпионату мира — 2022, сообщает журналист Марк Мастерс в «Твиттере».



Защитники:



Оуэн Пауэр – Олен Зеллвегер;



Кайден Гуле – Лукас Кормье;



Донован Себранго – Карсон Ламбос;



Райан О’Рурк – Ронан Сили.



Нападающие:



Коул Перфетти – Шейн Райт – Дилан Гюнтер;



Эллиот Денуайе – Мэйсон Мактавиш – Логан Станковен;



Джейк Нейборс – Ридли Грэйг – Джастин Сурдиф;



Уилл Кайлле – Маврик Бурк – Ксавье Бурго;



Коннор Бедард.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Сборная Канады сыграет в одной группе с командами из Финляндии, Чехии, Германии и Австрии.

В первом матче канадцы встретятся с чехами 27 декабря.