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Стали известны сочетания звеньев сборной Канады, в которых она готовится перед МЧМ-2022

Стали известны сочетания звеньев сборной Канады, в которых она готовится перед МЧМ-2022
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Стали известны сочетания звеньев сборной Канады, которая продолжает подготовку к молодёжному чемпионату мира — 2022, сообщает журналист Марк Мастерс в «Твиттере».

Защитники:

Оуэн Пауэр – Олен Зеллвегер;

Кайден Гуле – Лукас Кормье;

Донован Себранго – Карсон Ламбос;

Райан О’Рурк – Ронан Сили.

Нападающие:

Коул Перфетти – Шейн Райт – Дилан Гюнтер;

Эллиот Денуайе – Мэйсон Мактавиш – Логан Станковен;

Джейк Нейборс – Ридли Грэйг – Джастин Сурдиф;

Уилл Кайлле – Маврик Бурк – Ксавье Бурго;

Коннор Бедард.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Сборная Канады сыграет в одной группе с командами из Финляндии, Чехии, Германии и Австрии.

В первом матче канадцы встретятся с чехами 27 декабря.

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