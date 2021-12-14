Стали известны сочетания звеньев сборной Канады, в которых она готовится перед МЧМ-2022
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Стали известны сочетания звеньев сборной Канады, которая продолжает подготовку к молодёжному чемпионату мира — 2022, сообщает журналист Марк Мастерс в «Твиттере».
Защитники:
Оуэн Пауэр – Олен Зеллвегер;
Кайден Гуле – Лукас Кормье;
Донован Себранго – Карсон Ламбос;
Райан О’Рурк – Ронан Сили.
Нападающие:
Коул Перфетти – Шейн Райт – Дилан Гюнтер;
Эллиот Денуайе – Мэйсон Мактавиш – Логан Станковен;
Джейк Нейборс – Ридли Грэйг – Джастин Сурдиф;
Уилл Кайлле – Маврик Бурк – Ксавье Бурго;
Коннор Бедард.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Сборная Канады сыграет в одной группе с командами из Финляндии, Чехии, Германии и Австрии.
В первом матче канадцы встретятся с чехами 27 декабря.
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