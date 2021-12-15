«Возможно, Овечкину удаётся запутывать вратарей». Лавиолетт — об игре россиянина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру российского нападающего Александра Овечкина.
«Удаётся ли Овечкину запутывать вратарей? Думаю, что это возможно. Я не голкипер, но если бы Овечкин выкатывался на меня, то я бы, конечно, готовился к броску. Он проделывает потрясающую работу в атаке. Когда он по флангу заходит в чужую зону, то сразу видит всех свободных партнёров и готов в любой момент отдать поперечную передачу под бросок в касание. Он умеет разбираться в подобных ситуациях и смотрит не только на шайбу. Он может сделать классную передачу, а его разнообразная игра приносит нам ещё больше голов», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых забил 20 голов и сделал 24 результативные передачи.
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