«Это, честно говоря, пугает». Драйзайтль – о результативности Овечкина

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«То, что он делает в этом сезоне, очень впечатляет. Сколько Ови лет? 36? В таком возрасте он теперь стал ещё и распасовщиком? Это, честно говоря, пугает. На что он еще способен?! Он становится всё лучше и лучше, и мне, как и многим другим, доставляет удовольствие за ним наблюдать. Он — лучшая реклама хоккея», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ на русском языке.

В гонке бомбардиров Овечкин отстаёт от нападающих «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля на одно очко.

На счету россиянина 20 заброшенных шайб и 24 результативные передачи, у канадца 16 голов и 29 передач, а у немца 23 шайбы и 22 паса.

Отметим, что Овечкин провёл 28 матчей в сезоне, а Макдэвид и Драйзайтль – по 26.