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«Тампа» в овертайме обыграла «Лос-Анджелес». У Василевского – 27 сейвов

«Тампа» в овертайме обыграла «Лос-Анджелес». У Василевского – 27 сейвов
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами – за «Тампу» отличились Виктор Хедман и Тейлор Рэддиш, а за «Кингз» голами отметились Дрю Даути и Виктор Арвидссон. В овертайме победу «Тампе» принёс точный бросок Росса Колтона.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв за 22 минуты 27 секунд на льду результативными действиями не отметился и заработал коэффициент полезности «0».

27-летний российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков по воротам, в то время как его визави из «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик – 25 из 27.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Даути (Иафалло, Копитар) – 09:06' (5x4)   1:1 Хедман (Стэмкос, Марун) – 18:01' (5x5)   1:2 Арвидссон (Рой, Дано) – 20:30' (5x5)   2:2 Рэддиш (Рутта, Катчук) – 34:19' (5x5)   3:2 Жозеф (Колтон) – 63:25' (3x3)
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