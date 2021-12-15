«Тампа» в овертайме обыграла «Лос-Анджелес». У Василевского – 27 сейвов

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами – за «Тампу» отличились Виктор Хедман и Тейлор Рэддиш, а за «Кингз» голами отметились Дрю Даути и Виктор Арвидссон. В овертайме победу «Тампе» принёс точный бросок Росса Колтона.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв за 22 минуты 27 секунд на льду результативными действиями не отметился и заработал коэффициент полезности «0».

27-летний российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков по воротам, в то время как его визави из «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик – 25 из 27.