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Карнаухов попал под силовой приём от двух игроков сборной Канады. Видео

Карнаухов попал под силовой приём от двух игроков сборной Канады. Видео
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В эти минуты проходит стартовый матч второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала, в котором сборная России встречается с командой Канады. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Счёт к середине третьего периода — 4:2 в пользу подопечных Алексея Жамнова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В одном из эпизодов третьего игрового отрезка российский нападающий Павел Карнаухов попал под серию неприятных силовых приёмов. Сначала канадский форвард Эрик Фер на скорости врезался в россиянина, после чего нападающий Эрик О'Делл сзади «хитовал» Карнаухова. В итоге российский форвард не смог удержаться на ногах и упал на лёд, потеряв шлем.

Видео момента можно посмотреть здесь.

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