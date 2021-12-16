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Илья Самсонов пропустил три шайбы за 34 секунды в матче с «Чикаго»

Илья Самсонов пропустил три шайбы за 34 секунды в матче с «Чикаго»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания статьи идёт второй период, счёт в пользу хозяев – 3:1.

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов пропустил три шайбы за 34 секунды. Сначала его команда вела в счёте.

Единственный гол гостей на счету российского форварда Александра Овечкина, который забросил очередную шайбу в большинстве, сравнявшись с рекордсменом лиги Дэйвом Андрейчуком. Ассистировали ему Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём.

В текущем сезоне Самсонов пропустил 38 шайб в 16 матчах. Всего у голкипера 61 матч в НХЛ, за это время он пропустил 147 раз. В НХЛ у вратаря 6 сухих матчей.

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