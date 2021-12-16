Снайперская гонка НХЛ: Овечкин сократил отставание от Драйзайтля до двух шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ночь на четверг, 16 декабря, забивший гол в ворота «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, до трех шайб сократил свое отставание от лучшего снайпера турнира, немецкого форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля.



Драйзатль лидирует в снайперской гонке, забив 23 гола в 27 матчах. Овечкин идёт вторым, забросив 21 шайбу в 29 играх. Третью строчку занимает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс — 20 шайб в 27 матчах.



21-й гол Овечкина в этом сезоне не помог «Вашингтону» победить в матче с «Чикаго». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.



В составе победителей забивали Алекс Дебринкэт (дважды), Филипп Курашев, Каллеб Джонс и Маккензи Энтвистл. В составе гостей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Овечкин, Даниэль Спронг, Конор Шири и Ларс Эллер. Также на счету Овечкина одна результативная передача. У российского голкипера Ильи Самсонова 23 сейва, а у защитника Дмитрия Орлова очков набрать в этой встрече не вышло.



В текущем сезоне на счету капитана «Кэпиталз» 46 очков в 29 матчах: 21 заброшенная шайба и 25 результативные передачи.



36-летний Александр Овечкин проводит 17-й сезон в НХЛ. Он сыграл в лиге 1226 матчей, набрав 1366 (751+615) очков, что является 26-м показателем в истории НХЛ. Его ближайшая цель – легендарный хоккеист «Бостон Брюинз» Джонни Буцик, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Овечкин сократил отставание от Буцика до трёх результативных действий.

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