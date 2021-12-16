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Кузнецов, дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, не сыграет на Олимпиаде

Кузнецов, дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, не сыграет на Олимпиаде
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Российский хоккеист Евгений Кузнецов, дисквалифицированный ИИХФ за нарушение антидопинговых правил, не сможет сыграть на Олимпиаде в Пекине.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф на международном хоккейном форуме заявил, что российский форвард Евгений Кузнецов не сможет принять участие в Олимпийских играх в Пекине.

«Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится. Он не сможет сыграть в Пекине. Знаю, что расстроил всех ответом, но мы не можем менять правила ради одного», — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».

В августе 2019 года Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского нападающего Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Отмечается, что положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехией. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.

Отметим, что форвард «Вашингтона» имеет право играть в Национальной хоккейной лиге, которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства, но до 12 июня 2023 года не может выступать за сборную России. Ранее представители Федерации хоккея России заявляли о ведении работы по сокращению срока дисквалификации спортсмена.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодёжных команд (2011). На чемпионате мира 2019 года российская команда завоевала бронзовые медали.

В мае 2019 года в социальных сетях появилось видео, где Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе находится белый порошок.

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