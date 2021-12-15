«Делись шайбой, изматывай соперников, не бросай сразу». Кузнецов — о тактике игры Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о выступлении капитана «столичных» Александра Овечкина в текущем сезоне.

«Большое количество результативных передач? Самое важное — это то, что вратари должны верить, что он будет бросать, верно? Для него это любая позиция после синей линии. Они должны уважать этот бросок.



Иногда зону прикрывают двое или трое парней. Я знаю, как сильно глубоко внутри он хочет забросить. Но каждый раз, когда он видит, что кто-то открыт, отдать шайбу для него — пара пустяков, он делает передачу.



Я не большой поклонник продвинутой статистики, но в этом году она была в ДНК нашего звена. Я прошу поделиться шайбой. Делись шайбой, изматывай соперников, не бросай сразу. Я достаю его каждый день. Перед каждой сменой напоминаю ему — подожди ещё пять секунд. Я чувствую, что если мы сможем отдать ещё несколько передач и измотать их, то у него будет точно такая же возможность забросить шайбу, но из более выгодной позиции», — приводит слова Кузнецова The Athletic.