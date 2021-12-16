ЦСКА договорился с «Барысом» о переходе Дица, сделка на финальной стадии
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Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА договорился с «Барысом» о переходе защитника Даррена Дица.
Отметим, что сделка находится на финальной стадии. Взамен нур-султанская команда получит денежную компенсацию.
Отметим, что 28-летний Диц является самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги с зарплатой в 100 млн рублей в год. В текущем сезоне казахстанский игрок обороны принял участие в 34 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил девять шайб и отдал 12 результативных передач, суммарно набрав 21 очко.
Диц выступает за «Барыс» с 2017 года. За это время он сыграл 269 матчей в КХЛ, 22 из которых пришлись на плей-офф, и суммарно набрал 174 (67+107) очка при общем показателе полезности «-7».
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