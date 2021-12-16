Ковальчук: Россия — фаворит Олимпийских игр в любом случае

Менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал формирование состава на Кубок Первого канала, рассказал о шансах на участие игроков из НХЛ в Олимпийских играх, а также о шансах на победу у сборной России.



«Почему сборная на Кубок Первого канала не формировалась по клубному принципу? Потому что лига изменилась, потолок зарплат. Тяжело в командах собирать много суперзвёзд или звёздных хоккеистов. Те ребята, которые себя проявляют, лидеры в своих клубах, ребята, которые устраивают по своим качествам, в первую очередь хоккейным, тренерский штаб, те и приехали на сбор.



Есть ли уверенность, что 10 января от НХЛ придёт положительный ответ? По той ситуации, которая сейчас происходит в мире, что-то прогнозировать вообще невозможно. Мы готовимся к любому развитию событий. Сказали ребятам на собрании, чьи фамилии в расширенном списке, что у каждого есть шанс. Неважно, где человек играет: Питер, Москва, Нью-Йорк или Вашингтон. Самое главное, чтобы каждый подходил тренерскому штабу своими игровыми качествами, человеческими качествами, своим желанием. На таком краткосрочном турнире коллектив и атмосфера очень важны.



У нас в списке намного больше ребят, которых мы хотели бы вызвать. Но, к сожалению, есть регламент, который нам не позволяет это сделать. Все те ребята, которые не были вызваны, мы с ними созваниваемся и объясняем почему. Того же Серёгу Андронова мы прекрасно знаем. Это лидер ЦСКА и парень, который не подведёт. Я уверен, что перед Олимпиадой будет сбор и мы его обязательно вызовем.



Россия — фаворит Олимпийских игр в любом случае», — сказал Ковальчук в эфире Первого канала.