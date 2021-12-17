Василевский побил рекорд по количеству побед за один календарный год в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Российский голкипер Андрей Василевский в этом матче совершил 25 сейвов, а также побил рекорд НХЛ по количеству побед за один календарный год. На счету россиянина 63 победы за год, прошлый рекорд принадлежал голкиперу «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри (62).



В составе победителей забивали Алекс Киллорн и Виктор Хедман. В составе гостей заброшенной шайбой отметился Тома Шабо. Михаил Сергачёв очков в матче набрать не смог. Так же, как и его оппоненты в составе гостей, Никита Зайцев и Артём Зуб очков не набрали.



«Тампа» добилась второй победы кряду. В прошлом матче она обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2 в овертайме.



«Оттава», в свою очередь, прервала серию из двух побед подряд. До этого она победила всю ту же «Тампу» (4:0) и «Флориду Пантерз» (8:2).