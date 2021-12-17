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«Эдмонтон» дома обыграл «Коламбус», у Гаврикова «+1»

«Эдмонтон» дома обыграл «Коламбус», у Гаврикова «+1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Ессе Пульюярви (дважды), Дерек Райан, Брендан Перлини и Уоррен Фёгеле. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Густав Нюквист и Джастин Дэнфорт.

У российского нападающего Егора Чинахова коэффициент полезности «-1». А у защитника Владислава Гаврикова коэффициент полезности «+1».

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2021, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Пульюярви (Бэрри, Драйзайтль) – 07:24' (5x3)   2:0 Пульюярви (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 08:10' (5x4)   3:0 Райан (Перлини) – 11:07' (5x5)   4:0 Перлини (Кассиан, Бушар) – 36:41' (5x5)   4:1 Нюквист (Силлинджер, Бин) – 46:28' (5x5)   4:2 Дэнфорт (Веренски) – 56:36' (5x5)   5:2 Фёгеле (Пульюярви) – 57:06' (en)
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