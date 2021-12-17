«Эдмонтон» дома обыграл «Коламбус», у Гаврикова «+1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



В составе победителей забивали Ессе Пульюярви (дважды), Дерек Райан, Брендан Перлини и Уоррен Фёгеле. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Густав Нюквист и Джастин Дэнфорт.



У российского нападающего Егора Чинахова коэффициент полезности «-1». А у защитника Владислава Гаврикова коэффициент полезности «+1».



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.