Юрзинов-мл.: Гусев и Войнов своей игрой за сборную России делают заявку на Пекин

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший поделился мнением о двух прошедших матчах сборной России в рамках Кубка Первого канала.



«Может, первая встреча с Канадой для российской команды получилась более зрелищной. Там мы увидели во многом североамериканский хоккей — открытый, атака на атаку, с множеством силовых приёмов. Со шведами нам показали классический европейский стиль — более прагматичный и сдержанный, хоккейные шахматы.



Со шведами игра шла до гола. По сути, всё решила комбинация Гусев — Войнов. На мой взгляд, она не получилась случайной — эти хоккеисты явно выделялись, во многих эпизодах были на шаг впереди.



Вспоминаю первые осенние матчи Гусева в СКА после возвращения из НХЛ. Могу сказать, что за эти полтора месяца Никита очень прилично добавил и уже близок к былому Гусеву — тому, кто в финале Пхёнчхана за минуту до конца третьего периода в меньшинстве забросил главную шайбу Олимпиады. Так что ход с возвращением Гусева уже начинает работать и в сборной.



В отличие от Гусева защитник Войнов провёл оба матча Кубка Первого канала. Видно, что Вячеслав соскучился по большому хоккею, он был лидером линии и в оборонительных действиях, и в атакующих. Его гол шведам после активного подключения вытекал из хода его игры.

Оба делают заявку на Пекин? На мой взгляд, да. Причём как для плана «А», так и «Б».



В ряде эпизодов работала давно известная связка Шипачёв — Гусев. Вадим проводил второй матч за два дня, на ключевой позиции первого центрфорварда команды и, на мой взгляд, оба раза справился. Также отмечу Нестерова и Елесина в обороне, Чибисова и Марченко в атаке.



Открытием московского турнира становится вратарь Федотов. С канадцами сыграл надёжно — пусть и с небольшими замечаниями. Со шведами — на ноль, вообще без замечаний. Очередной очень серьёзный вратарь вышел из системы Уфы, проявил себя в Челябинске, а теперь защищает ворота ЦСКА и сборной.



Мне показалось, что с канадцами состав сборной России был более цельным. Со шведами в строй вошли новые игроки, не у всех получилось. В частности атаке не хватало Кадейкина, особенно в третьем периоде на вбрасываниях.



Четыре матча за пять дней — тяжелый график. День отдыха разбивает турнир на две части, перед финнами и чехами есть время поработать над ошибками. Но самое главное на московском турнире — не результат, а отработка состава команды перед Олимпиадой. Как для плана «Б», так и для плана «А», при котором без кхловцев тоже скорее всего не обойтись", — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.