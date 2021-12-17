В концовке встречи между «Нью-Джерси» и «Вегасом» на льду произошла массовая драка
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«Вегас Голден Найтс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:3. Встреча прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр».
В концовке встречи на льду произошла драка «пять на пять». По её итогам три хоккеиста были наказаны 10-минутными штрафами: защитник Алекс Пьетранджело и голкипер Робин Ленер у «Вегаса», а также защитник Мэйсон Гиртсен в составе «Нью-Джерси».
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«Вегас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, после 29 матчей набрав 36 очков. «Нью-Джерси» расположился на 12-й строчке Востока, имея в своём активе 25 баллов после 28 встреч.
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