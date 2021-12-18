Б. Михайлов поделился ожиданиями от матча между Россией и Чехией на Кубке Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями в преддверии матча между Россией и Чехией на Кубке Первого канала



«Я с положительной стороны смотрю на игру сборной России на Кубке Первого канала. Мне матчи понравились, где-то мы проявили себя лучше, где-то чуть хуже. Игры проходят с интересом, в системе и активно, но ошибки неизбежны. Что касается тренерского штаба, оценку деятельности Жамнова дадут только результаты.



Встреча с Чехией будет сложной, с ними у нас всю историю были самые трудные встречи. Если мы первые забросим — нам будет легче. Если чехи забросят — нам будет сложнее. Будем смотреть и желать того, чтобы наши первые забили и довели встречу до победы. Также я думаю, что в нашей сборной ещё появятся новые люди», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.