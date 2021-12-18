Россия — Чехия на Кубке Первого канала! Ждём третью победу кряду? LIVE

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую трансляцию третьего матча сборной России на Кубке Первого канала — 2021 в режиме LIVE. Во втором матче игрового дня команда Алексея Жамнова встретится со сборной Чехии. Встреча состоится на «ЦСКА-Арене» в Москве и начнётся в 15:30 по московскому времени.
После трёх игровых дней сборная России с шестью очками располагается на первом месте в турнирной таблице домашнего этапа Евротура. Ранее наша сборная с минимальным преимуществом последовательно переиграла команды Канады (4:3) и Швеции (1:0). В обеих встречах ворота российской команды защищал голкипер ЦСКА Иван Федотов.
В первом матче предпоследнего игрового дня турнира на московский лёд выйдут сборные Финляндии и Канады. Эта встреча начнётся в 11:00 мск и станет последней для команды Клода Жюльена на российском этапе Евротура. На данный момент в активе «кленовых» одна победа в двух матчах.
Какое стремительное начало матч получилось в исполнении сборной Суоми. Уже 2:0 в пользу финской команды. На пятой минуте цели достиг бросок всё того же Карьялайнена. Вот так бывает. В 31 матче регулярного чемпионата КХЛ Йере отличился всего пять раз, а за пять минут сегодняшнего матча на его счёту уже две заброшенные шайбы.
Финские хоккеисты открыли счёт уже на первой минуте матча с Канадой. Нападающий рижского «Динамо» Ере Карьялайнен переиграл Джастина Погги.
Добрый день! Первый матч игрового дня уже стартовал, а до начала встречи с участием России остаётся уже меньше пяти часов.
- 18 декабря 2021
-
10:50
-
10:35
-
10:17
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:13
-
08:51
-
08:34
-
08:20
-
08:00
-
07:49
-
07:40
-
07:19
-
07:11
-
07:04
-
07:00
-
06:59
-
06:54
-
06:50
-
06:46
-
06:45
-
05:55
-
05:29
-
04:56
-
02:45
- 17 декабря 2021
-
23:25
-
22:58
-
22:29
-
22:14
-
21:42
-
20:40
-
20:23
-
19:46
-
19:42