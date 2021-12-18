Россия — Чехия на Кубке Первого канала! Ждём третью победу кряду? LIVE

Всё самое главное и интересное о третьем матче сборной России на домашнем этапе Евротура.

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую трансляцию третьего матча сборной России на Кубке Первого канала — 2021 в режиме LIVE. Во втором матче игрового дня команда Алексея Жамнова встретится со сборной Чехии. Встреча состоится на «ЦСКА-Арене» в Москве и начнётся в 15:30 по московскому времени.

После трёх игровых дней сборная России с шестью очками располагается на первом месте в турнирной таблице домашнего этапа Евротура. Ранее наша сборная с минимальным преимуществом последовательно переиграла команды Канады (4:3) и Швеции (1:0). В обеих встречах ворота российской команды защищал голкипер ЦСКА Иван Федотов.

В первом матче предпоследнего игрового дня турнира на московский лёд выйдут сборные Финляндии и Канады. Эта встреча начнётся в 11:00 мск и станет последней для команды Клода Жюльена на российском этапе Евротура. На данный момент в активе «кленовых» одна победа в двух матчах.