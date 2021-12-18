Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Россия — Чехия: прямая трансляция матча, Кубок Первого канала 2021, где смотреть онлайн 18 декабря 2021

Россия — Чехия на Кубке Первого канала! Ждём третью победу кряду? LIVE
Сергей Емельянов
Россия – Чехия на Кубке Первого канала! LIVE
Комментарии
Всё самое главное и интересное о третьем матче сборной России на домашнем этапе Евротура.

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую трансляцию третьего матча сборной России на Кубке Первого канала — 2021 в режиме LIVE. Во втором матче игрового дня команда Алексея Жамнова встретится со сборной Чехии. Встреча состоится на «ЦСКА-Арене» в Москве и начнётся в 15:30 по московскому времени.

Расписание матчей Кубка Первого канала 2021

После трёх игровых дней сборная России с шестью очками располагается на первом месте в турнирной таблице домашнего этапа Евротура. Ранее наша сборная с минимальным преимуществом последовательно переиграла команды Канады (4:3) и Швеции (1:0). В обеих встречах ворота российской команды защищал голкипер ЦСКА Иван Федотов.

Россия нашла вратаря для Олимпиады без НХЛ? У Федотова две победы за два дня Россия нашла вратаря для Олимпиады без НХЛ? У Федотова две победы за два дня

В первом матче предпоследнего игрового дня турнира на московский лёд выйдут сборные Финляндии и Канады. Эта встреча начнётся в 11:00 мск и станет последней для команды Клода Жюльена на российском этапе Евротура. На данный момент в активе «кленовых» одна победа в двух матчах.

Live Сергей Емельянов

Какое стремительное начало матч получилось в исполнении сборной Суоми. Уже 2:0 в пользу финской команды. На пятой минуте цели достиг бросок всё того же Карьялайнена. Вот так бывает. В 31 матче регулярного чемпионата КХЛ Йере отличился всего пять раз, а за пять минут сегодняшнего матча на его счёту уже две заброшенные шайбы.

11:11 Сергей Емельянов

Финские хоккеисты открыли счёт уже на первой минуте матча с Канадой. Нападающий рижского «Динамо» Ере Карьялайнен переиграл Джастина Погги.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
18 декабря 2021, суббота. 11:00 МСК
Финляндия
1-й период
2 : 0
Канада
1:0 Карьялайнен (Кемиляйнен, Левтчи) – 00:32' (5x5)   2:0 Карьялайнен (Кемиляйнен) – 04:35' (5x5)
11:08 Сергей Емельянов

Добрый день! Первый матч игрового дня уже стартовал, а до начала встречи с участием России остаётся уже меньше пяти часов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021