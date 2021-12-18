Грицюк — о тренерском штабе: это были легендарные игроки. Они много могут дать нам нового

Нападающий сборной России Арсений Грицюк прокомментировал победу над сборной Чехии в матче Кубка Первого канала (5:2).

«Хороший матч провели что мы, что команда соперника. Довольны, что выиграли, выполнили тренерскую установку. Получилось забить. Надо двигаться дальше.



В «Авангарде» сделали клона Чинахова? Мы давно с Егором играли и всё время вместе работали. Я видел, что где-то у него сильнее бросок. Постоянно почти ходили, вместе работали и из-за этого примерно на равных. Ну, может, у него посильнее где-то. И, конечно, тянуться надо за сильнейшими: он в НХЛ, я пока в КХЛ. Возможно, равняюсь на него.



Впечатления от работы с этим тренерским штабом? Это легендарные игроки когда-то в своё время были. Они много могут дать нам нового. И для них это тоже особый вызов. И нам надо только работать, чтобы оправдать их результат, который они в нас вкладывают.



Канадские звёзды боятся ехать на Олимпиаду из-за карантина? Это вызов для каждого игрока. И я думаю, если получится поехать туда, это честь, и никакой ковид-протокол не может испугать никакого человека.



Что тогда делать в четырёх стенах? В прошлом году на чемпионат мира так же ездили. Четыре дня, правда, находились в четырёх стенах. Но терпимо. Всё равно сейчас видеосвязь есть — общаться с ребятами. Для меня такой состав – это новый опыт находиться с такими игроками в команде. Все опытные, все в своей команде лидеры, очень интересно с ними выходить на лёд, смотреть за ними с лавочки и учиться чему-то новому.



Появляется ли уверенность от успешных выступлений у тренерского штаба? Для тренерского штаба это тоже какой-то вызов. Конечно, им хочется много сказать, дать каждому игроку. И не всегда хватает времени. Но я думаю, они со своей задачей полностью справляются. Нет никакой паники на лавочке, всё под контролем у них», – передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.