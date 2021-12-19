Салливан: Малкин по-прежнему не был полноценным участником тренировки

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан ответил на вопрос о российском форварде Евгении Малкине, который продолжает восстанавливаться после операции.
«Он по-прежнему не был полноценным участником тренировки. Просто наше занятие не предполагало большого количества силовой борьбы. Его готовность всё ближе к 100%, но ограничения в плане физических контактов сохраняются.
Тот факт, что он участвует в тренировках почти без ограничений, по-настоящему воодушевляет всю команду. Когда он на льду, парни занимаются с ещё большим энтузиазмом. Мы все рады его прогрессу. Очевидно, что с ним в составе мы являемся более классной командой. И он изо всех сил старается вернуться в игру как можно быстрее», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, перед стартом сезона «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных. Ранее он приступил к индивидуальным тренировкам на льду. Ему прооперировали правое колено. Сообщалось, что он пропустит два месяца после старта сезона.
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