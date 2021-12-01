«Он был словно одержим хоккейным демоном». Как Малкин забил один из лучших голов в карьере

Сразу после дисквалификации Евгения Кузнецова летом 2019-го хоккейная Россия стала беспокоиться из-за кандидатов в центры на следующую Олимпиаду. Первым центром при любых раскладах становился бы Евгений Малкин — но проблема в том, что Джино последние пару лет чаще лечится, чем играет. Вот и сейчас к 1 декабря у центра нет ни одной игры в регулярном сезоне.
Недавно, впрочем, он впервые вышел на тренировку после своей травмы. «Он вышел на следующий этап реабилитации. Наши врачи считают, что он готов, чтобы быть рядом с командой и участвовать в тренировках в бесконтактном режиме. Мы очень рады — это, безусловно, очень обнадёживает» — сказал главный тренер Майк Салливан.
Возможно, тогда Малкин снова покажет фанатам и соперникам один из своих коронных приёмов — спинораму. Голы, которые некоторые ультраконсертивные эксперты ещё недавно считали пижонством, недостойным такой мужественной игры, Малкин в свои лучшие годы так клал постоянно.
Сложно раскрыть секрет такого трюка — но Евгению помогают его крупные габариты, которые не позволят подпустить защитника к шайбе. Мягкие руки позволяют бросать с неудобной, при этом не тратя времени на лишнюю обработку шайбы, что застаёт врасплох вратарей соперников.
И такие трюки Малкин проделывал не только в регулярке. В мае 2009-го хоккейный мир видел, пожалуй, одну из двух лучших версий Джино — круче он был только в сезоне-2011/2012, когда доминировал в регулярке НХЛ и на финском ЧМ. В победном для «Питтсбурга» плей-офф того года он набрал 36 очков (на 5 больше Кросби) и получил заслуженный «Конн Смайт».
Предпоследним соперником перед финалом была «Каролина», которая сенсационно для многих дошла до финала конференции. На этой стадии вышло без сенсаций (»Пингвины» выиграли 4-0), но, если бы не Малкин, беспокоиться пришлось бы чуть больше.
Второй матч серии с «Харрикейнз» до сих пор называется одним из самых запоминающихся для нового поколения фанатов «Питтсбурга». В середине третьего периода счёт был равным (4:4), но Малкин снова вывел команду вперёд — это был его второй гол в матче. Через несколько минут был забит третий — и он стал шедевром.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном канале «Питтсбург Пингвинз» в YouTube.
На точке вбрасывания был обыгран Мэтт Каллен, который через несколько лет станет партнёром Евгения по команде, которая выиграет два Кубка подряд. Потом было чистое волшебство. «Он был словно одержим хоккейным демоном», — описал этот гол один из фанатских сайтов «Пингвинз».
В следующем матче Малкин прибил «Каролину» дублем, и судьба финалиста от Востока была решена. Потом был эпичный финал с «Детройтом» — но это уже совсем другая история.
- 1 декабря 2021
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