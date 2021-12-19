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«Это отстой». Павелски не сдержал слёз, отвечая на вопрос о травме одноклубника

«Это отстой». Павелски не сдержал слёз, отвечая на вопрос о травме одноклубника
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37-летний американский форвард «Даллас Старз» Джо Павелски не сдержал эмоции, отвечая на вопрос журналиста об эпизоде с жёстким силовым приёмом против его одноклубника Таннера Керо в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ).

«Это ужасно. Я сам был в такой ситуации. Сегодняшний эпизод пробудил воспоминания. Таннер – отличный парень. Он очень добрый, усердно работает каждый день. Он не боится идти в стык. Мы слышали, что он пришёл в сознание. Желаю ему скорейшего выздоровления. То, что произошло с ним, — отстой», — сказал Павелски на послематчевой пресс-конференции.

Публикация доступна в «Твиттере».

Отметим, что после столкновения Керо даже не смог подняться со льда – его увезли на носилках сотрудники скорой помощи и медицинского персонала.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

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