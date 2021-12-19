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Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 19 декабря, а также итоги всех матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Каролина Харрикейнз» крупно обыграла «Лос-Анджелес Кингз» (5:1) и вернулась на первое место в таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Котканиеми (Шей, Фаст) – 00:37' (5x5)   2:0 Фаст (Славин, Потуральски) – 01:36' (5x4)   3:0 Песке (Ливо, Шей) – 22:38' (5x5)   4:0 Терявяйнен (Деанджело, Котканиеми) – 29:36' (5x4)   4:1 Лизотт (Бьёрнфот) – 35:33' (5x5)   5:1 Друри (Степан, Смит) – 54:29' (5x5)

«Филадельфия Флайерз» выиграла у «Оттавы Сенаторз» после овертайма – 4:3. В составе «Сенаторз» отличился российский защитник Артём Зуб.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Жиру (Линдблом) – 04:19' (5x5)   2:0 Линдблом (Конечны, Проворов) – 07:32' (5x5)   2:1 Штюцле (Форментон, Браун) – 22:09' (5x5)   2:2 Форментон – 23:22' (4x5)   2:3 Зуб (Гэмбрелл, Сэнфорд) – 53:43' (5x5)   3:3 Фараби (Кутюрье, Конечны) – 54:35' (5x5)   4:3 Санхайм (Аткинсон) – 61:35' (3x3)

«Даллас Старз» после овертайма обыграл «Чикаго Блэкхоукс», а форвард Джо Павелски уже в первом периоде оформил дубль, забросив две шайбы в большинстве.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Павелски (Клингберг) – 05:16' (5x4)   2:0 Павелски (Хинц, А. Радулов) – 07:24' (5x4)   2:1 Дебринкэт (Кейн, Густафссон) – 25:04' (5x4)   3:1 Робертсон (Хинц, Павелски) – 25:18' (5x5)   3:2 Строум (Хагель, Джонс) – 26:47' (5x5)   3:3 Кубалик (Хагель) – 51:55' (5x5)   4:3 Клингберг (Павелски, Хинц) – 62:13' (4x3)

«Детройт Ред Уингз» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:2. В составе хозяев хет-трик оформил Дилан Ларкин.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Ларкин (Гронек) – 15:39' (5x5)   1:1 Маклауд (Веси, Зигенталер) – 19:11' (5x5)   2:1 Ларкин (Наместников, Зутер) – 31:48' (5x5)   3:1 Бертуцци (Зайдер) – 32:27' (5x5)   4:1 Ларкин (Крискуоло) – 35:47' (5x5)   4:2 Мерсер (Сиверсон) – 37:25' (4x5)   5:2 Бертуцци (Ларкин, Рэймонд) – 54:07' (5x5)

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Сиэтл Кракен», отыгравшись с 0:2 – 5:3. В составе «Ойлерз» по два очка набрали Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль и обошли Александра Овечкина в гонке бомбардиров.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Донато (Гики, Флёри) – 04:18' (5x5)   2:0 Макканн (Эберле, Шварц) – 09:07' (5x5)   2:1 Бушар (Мароди, Драйзайтль) – 13:05' (5x5)   2:2 Фёгеле (Ямамото, Драйзайтль) – 17:08' (5x4)   2:3 Севьюр (Макдэвид) – 32:52' (5x5)   3:3 Суси (Лозон, Эберле) – 36:33' (5x5)   3:4 Фёгеле (Бушар, Драйзайтль) – 48:54' (5x5)   3:5 Макдэвид (Кассиан) – 59:08' (en)

В турнирной таблице Восточной конференции на первое место вышла «Каролина Харрикейнз», которая набрала 43 очка после 29 игр. Столько же баллов у «Вашингтон Кэпиталз», но после 30 матчей. На третьей строчке располагается «Тампа-Бэй Лайтнинг», имеющая в своём активе 42 балла за 29 встреч. На четвёртом месте идёт «Торонто Мэйпл Лифс», в активе которого 42 очка после 30 матчей.

На Западе первое место занимает «Миннесота Уайлд», набравшая 40 баллов в 29 встречах. Вторую позицию сохраняет «Анахайм Дакс», в активе которого 40 очков после 32 матчей. На третьем месте остался «Нэшвилл Предаторз» — у «хищников» 39 баллов после 30 встреч.

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