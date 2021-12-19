Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 19 декабря, а также итоги всех матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
«Каролина Харрикейнз» крупно обыграла «Лос-Анджелес Кингз» (5:1) и вернулась на первое место в таблице Восточной конференции.
«Филадельфия Флайерз» выиграла у «Оттавы Сенаторз» после овертайма – 4:3. В составе «Сенаторз» отличился российский защитник Артём Зуб.
«Даллас Старз» после овертайма обыграл «Чикаго Блэкхоукс», а форвард Джо Павелски уже в первом периоде оформил дубль, забросив две шайбы в большинстве.
«Детройт Ред Уингз» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:2. В составе хозяев хет-трик оформил Дилан Ларкин.
«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Сиэтл Кракен», отыгравшись с 0:2 – 5:3. В составе «Ойлерз» по два очка набрали Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль и обошли Александра Овечкина в гонке бомбардиров.
В турнирной таблице Восточной конференции на первое место вышла «Каролина Харрикейнз», которая набрала 43 очка после 29 игр. Столько же баллов у «Вашингтон Кэпиталз», но после 30 матчей. На третьей строчке располагается «Тампа-Бэй Лайтнинг», имеющая в своём активе 42 балла за 29 встреч. На четвёртом месте идёт «Торонто Мэйпл Лифс», в активе которого 42 очка после 30 матчей.
На Западе первое место занимает «Миннесота Уайлд», набравшая 40 баллов в 29 встречах. Вторую позицию сохраняет «Анахайм Дакс», в активе которого 40 очков после 32 матчей. На третьем месте остался «Нэшвилл Предаторз» — у «хищников» 39 баллов после 30 встреч.
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