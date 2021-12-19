Состав сборной Швеции на Олимпиаду-2022 по версии ESPN

Издание ESPN представило свой состав сборной Швеции на Олимпийские игры в Пекине (Китай), которые пройдут в 2022 году.
F 1: Габриэль Ландеског – Мика Зибанежад – Уильям Ниландер;
F2: Филип Форсберг – Никлас Бэкстрём – Лукас Рэймонд;
F3: Рикард Ракелл – Элиас Петтерссон – Элиас Линдхольм;
F4: Йоэль Эрикссон Эк – Уильям Карлссон – Виктор Арвидссон.
D1: Виктор Хедман – Джон Клингберг;
D2: Йонас Бродин – Хампус Линдхольм;
D3: Маттиас Экхольм – Эрик Карлссон;
Вратари: Якоб Маркстрём, Линус Ульмарк, Филип Густавссон.
Ранее была информация, что Лукас Рэймонд не попал в расширенный состав шведов на Олимпиаду-2022.
Как сообщалось ранее, в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.
Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.
Напомним, в последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.
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