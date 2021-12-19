Игорь Ларионов подвёл итоги второго периода матча Россия — Финляндия

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов, который в настоящий момент возглавляет олимпийскую команду, подвёл итоги второго периода встречи второго этапа Евротура, Кубка Первого канала, между Россией и Финляндией.



«Радует, что у нас разные игроки принимают участие в забитых голах. Хорошо, что практически каждый игрок может создать что-то такое, это большой плюс для команды», — сказал Ларионов в эфире Первого канала.



Напомним, в эти минуты проходит заключительный матч сборной России по хоккею в рамках Кубка Первого канала, в котором подопечные Алексея Жамнова встречаются с Финляндией. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Счёт после второго периода ничейный — 1:1.