Игорь Ларионов подвёл итоги второго периода матча Россия — Финляндия
Поделиться
Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов, который в настоящий момент возглавляет олимпийскую команду, подвёл итоги второго периода встречи второго этапа Евротура, Кубка Первого канала, между Россией и Финляндией.
«Радует, что у нас разные игроки принимают участие в забитых голах. Хорошо, что практически каждый игрок может создать что-то такое, это большой плюс для команды», — сказал Ларионов в эфире Первого канала.
Напомним, в эти минуты проходит заключительный матч сборной России по хоккею в рамках Кубка Первого канала, в котором подопечные Алексея Жамнова встречаются с Финляндией. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Счёт после второго периода ничейный — 1:1.
Комментарии
- 19 декабря 2021
-
17:17
-
17:00
-
16:52
-
16:41
-
16:35
-
16:10
-
16:05
-
15:30
-
15:26
-
14:38
-
14:09
-
14:06
-
13:54
-
13:30
-
13:28
-
13:12
-
13:00
-
12:49
-
12:44
-
12:30
-
12:24
-
12:18
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:23
-
11:14
-
11:11
-
10:49
-
10:43
-
10:39
-
10:32
-
10:29
-
10:21
-
10:00
Партнерский контент