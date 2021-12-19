Сборная России пропустила решающий гол в овертайме матча с Финляндией без вратаря
Поделиться
Сегодня, 19 декабря, сборная России по хоккею провела свой заключительный матч на Кубке Первого канала 2021 года. Подопечные Алексея Жамнова на «ЦСКА-Арене» в Москве встретились с командой Финляндии. Матч завершился победой финских хоккеистов в овертайме со счётом 3:2.
Сборная России в дополнительное время произвела замену вратаря на дополнительного полевого игрока. Отметим, что главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров, который входит в тренерский штаб национальной команды, снимал голкипера в овертайме матчей КХЛ.
Напомним, на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — сборная Финляндии заняла второе место, россияне расположились на третьей строчке в таблице. Победителем турнира в Москве стала сборная Финляндии.
Комментарии
- 19 декабря 2021
-
19:15
-
19:11
-
19:03
-
18:59
-
18:54
-
18:50
-
18:45
-
18:40
-
18:38
-
18:34
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:12
-
18:08
-
18:04
-
17:48
-
17:17
-
17:00
-
16:52
-
16:41
-
16:35
-
16:10
-
16:05
-
15:30
-
15:26
-
14:38
-
14:09
-
14:06
-
13:54
-
13:30
-
13:28
-
13:12
-
13:00
-
12:49
Партнерский контент