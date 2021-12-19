Сборная России пропустила решающий гол в овертайме матча с Финляндией без вратаря

Сегодня, 19 декабря, сборная России по хоккею провела свой заключительный матч на Кубке Первого канала 2021 года. Подопечные Алексея Жамнова на «ЦСКА-Арене» в Москве встретились с командой Финляндии. Матч завершился победой финских хоккеистов в овертайме со счётом 3:2.



Сборная России в дополнительное время произвела замену вратаря на дополнительного полевого игрока. Отметим, что главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров, который входит в тренерский штаб национальной команды, снимал голкипера в овертайме матчей КХЛ.



Напомним, на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — сборная Финляндии заняла второе место, россияне расположились на третьей строчке в таблице. Победителем турнира в Москве стала сборная Финляндии.