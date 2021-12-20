Лямся: звено Кадейкина играло отлично. Заслуженная победа, у нас было 53 броска по воротам

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над «Куньлунем» (4:3, ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Очень важно было победить после перерыва. Рад, что нам это удалось сделать. Мы победу заслужили, играли отлично, создали больше моментов. Могли закончить игру раньше овертайма, нанесли 53 броска по чужим воротам, но вратарь играл отлично. Мы совершили несколько ненужных ошибок, в прошлом году тоже было тяжело играть в Мытищах.



Я не могу сказать, что мы играли медленно. Соперник тактически отдал нам шайбу, откатился. Нам приходилось взламывать их оборону. Отмечу игру вратаря соперника, просто нереально действовал. Отличные спасения.



Командой мы довольны. Звено Кадейкина играло отлично. Тройка Алалыкина начала медленно, но вернулась в игру.



Есть определённость, как проведём паузу на Олимпиаду? Конечно, у нас есть план. Слишком много вопросов вокруг Олимпиады. Нам нужно понять, как будет складываться ситуация.



Почему Маннинен и Гранлунд не играли? У них небольшие повреждения. Маннинен, Гранлунд и Хартикайнен своей игрой на Евротуре доказали, что они могут ехать на Олимпиаду? Конечно, решение всегда за тренерами сборной. Каждый из них силён, у них отличная химия между собой. Я думаю, они помогут сборной.



Если бы я думал только о своей команде, это была бы не лучшая ситуация. Но с другой стороны, для любого игрока участие в таких матчах – большая честь для спортсмена.



У Плэтта уже пятое удаление в чужой зоне? У него есть определённая роль. У всех, кого мы подписываем, есть свои задачи. Любой игрок может совершить ошибки. К нему нет вопросов, это спорт, хоккей. Мы доверяем каждому игроку», – цитирует Лямся «Горобзор.ру».