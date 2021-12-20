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Волков продлил безголевую серию в матчах за СКА до 14 игр, Комаров — до 12

Волков продлил безголевую серию в матчах за СКА до 14 игр, Комаров — до 12
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Санкт-петербургский СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Спартаком» (4:2).

Нападающие армейцев Александр Волков и Леонид Комаров, которые перешли в клуб по ходу сезона из Национальной хоккейной лиги, продлили свои серии без заброшенных шайб. Волков провёл на льду 11 минут и 17 секунд, ни разу не бросив по воротам Алексея Красикова. Комаров провёл на льду 11.37, совершив два броска.

Волков принял участие в 14 матчах текущего регулярного чемпионата, не забросив ни одной шайбы и отдав две голевые передачи. На счету Комарова 12 встреч и одна результативная передача.

СКА занимает первое место в таблице Западной конференции, после 40 матчей имея в своём активе 56 очков.

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