Волков продлил безголевую серию в матчах за СКА до 14 игр, Комаров — до 12

Санкт-петербургский СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Спартаком» (4:2).



Нападающие армейцев Александр Волков и Леонид Комаров, которые перешли в клуб по ходу сезона из Национальной хоккейной лиги, продлили свои серии без заброшенных шайб. Волков провёл на льду 11 минут и 17 секунд, ни разу не бросив по воротам Алексея Красикова. Комаров провёл на льду 11.37, совершив два броска.



Волков принял участие в 14 матчах текущего регулярного чемпионата, не забросив ни одной шайбы и отдав две голевые передачи. На счету Комарова 12 встреч и одна результативная передача.



СКА занимает первое место в таблице Западной конференции, после 40 матчей имея в своём активе 56 очков.