Волков продлил безголевую серию в матчах за СКА до 14 игр, Комаров — до 12
Поделиться
Санкт-петербургский СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Спартаком» (4:2).
Нападающие армейцев Александр Волков и Леонид Комаров, которые перешли в клуб по ходу сезона из Национальной хоккейной лиги, продлили свои серии без заброшенных шайб. Волков провёл на льду 11 минут и 17 секунд, ни разу не бросив по воротам Алексея Красикова. Комаров провёл на льду 11.37, совершив два броска.
Волков принял участие в 14 матчах текущего регулярного чемпионата, не забросив ни одной шайбы и отдав две голевые передачи. На счету Комарова 12 встреч и одна результативная передача.
СКА занимает первое место в таблице Западной конференции, после 40 матчей имея в своём активе 56 очков.
Комментарии
- 20 декабря 2021
-
23:47
-
23:35
-
23:21
-
23:13
-
23:01
-
22:51
-
22:47
-
22:38
-
22:34
-
22:24
-
22:12
-
22:08
-
21:57
-
21:46
-
21:42
-
21:22
-
21:08
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:34
-
20:08
-
19:56
-
19:40
-
19:10
-
18:58
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:48
-
17:30
-
17:15
-
17:00
Партнерский контент