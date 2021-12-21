Лайпсик — о Канаде: шансов на Олимпиаду у меня нет. Не взяли сейчас — не позовут и в Пекин

Нападающий «Металлурга» Брендан Лайпсик поделился мнением о возможности принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) в составе сборной Канады.



«Если честно, не удивился, что меня не вызвали. Никто из сборной Канады со мной не связывался. Всё из-за моей репутации в Канаде. Шансов попасть на Олимпиаду, если НХЛ не поедет в Пекин, у меня нет. Если честно, пока не похоже на то, что НХЛ поедет, учитывая, что придётся сидеть там на карантине, если сдашь положительный тест. Даже если ты не из НХЛ, это всё выглядит невесело. На многие вопросы ещё нет ответов, думаю, те, кого пригласят в сборные, будут решать, что им делать. Я об этом не думал, потому что знаю, что у меня нет шансов. Если уж на Кубок Первого канала меня не взяли, то на Олимпиаду и подавно не позовут.



Если честно, я вообще не переживаю на этот счёт. Я совершил ошибку и сделал из этого выводы. Это уже в прошлом, я сделал многое для того, чтобы стать лучше, и теперь двигаюсь дальше. У всех своё мнение, но я теперь стараюсь производить хорошее впечатление, показывать, что изменился и вынес урок из своей ошибки. Доволен тем, что у меня сейчас есть, я стал гораздо счастливее, чем был раньше, моя жизнь стала лучше. Это клише, но ничего не бывает просто так. Я стал лучше после всего этого.



Переезд в КХЛ, изменения в жизни, в круге общения точно сделали мою жизнь лучше. Если говорить о хоккее, то это самый радостный год за долгое время. Мы выигрываем, команда добивается успеха, я провожу лучший сезон. Отличный год, надеюсь, мы сможем далеко зайти в плей-офф», — сказал Лайпсик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.