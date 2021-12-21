Брендан Лайпсик – о коренных изменениях в жизни, атмосфере в раздевалке, походе с папой в русскую баню и невызове в сборную Канады.

«Это самый радостный год за долгое время. В «Магнитке» я смог быть самим собой на льду»

«Магнитка» — безоговорочный лидер КХЛ в нынешнем сезоне, а нападающий Брендан Лайпсик – один из лучших её бомбардиров. Канадец переехал на Урал после сезона в ЦСКА и уже побил личный рекорд результативности – на его счету 30 (14+16) очков в 37 матчах. Из его интервью для «Чемпионата» вы узнаете:

куда Брендан водил папу в России;

в чём Магнитогорск лучше Москвы;

как система Ильи Воробьёва помогает Лайпсику раскрыться;

что создаёт атмосферу в команде (включая шутки на ломаном русском);

что он думает о невызове в сборную Канады;

как Лайпсик переехал в КХЛ, изменил свою жизнь и стал счастливее.

«Папа приехал в гости, Россия ему понравилась. Я его и в баню водил»

— Чем занимались в паузу?

— Ко мне папа приехал из Канады, он первый раз в России. Съездили с ним в Москву на пару дней, показал ему этот город. Затем вернулись в Магнитогорск, я тренируюсь и отдыхаю, готовлюсь к оставшейся части сезона.

— И как папе Россия?

— Ему нравится! Я его и в баню несколько раз сводил, показал эту сторону русской культуры. Он был на четырёх матчах в Магнитогорске, так что он отлично проводит время.

— Значит, и с банями нашими уже познакомились?

— Конечно, я же за два сезона провёл очень много времени в России, ведь с ЦСКА мы дошли до финала Кубка Гагарина. Там россияне меня с баней и познакомили.

— Нравится париться вениками?

— Это классно, ощущения после – потрясающие. Конечно, впервые париться было необычно, но потом, когда чувствуешь эффект, узнаёшь о пользе для здоровья, то понимаешь, что баня – отличный способ провести выходной.

«Воробьёв даёт игрокам свободу, позволяет креативить. Великолепный тренер»

— Пауза на Евротур пришлась кстати? «Металлург» в последнее время многовато проигрывал, можно было перезагрузиться и отдохнуть в перерыве?

— Да, точно. Мы бы хотели сыграть лучше со СКА и «Спартаком», но в целом довольны, как идёт наш сезон. Мы лидируем в чемпионате, все соперники стараются показывать против нас свою лучшую игру, поэтому надо быть готовыми к каждому матчу.

— За первые пару месяцев «Магнитка» проиграла только два матча, потом наступил небольшой спад, почему?

— Обычные взлёты и падения сезона. На старте многое складывалось по-нашему, но бывают и времена, когда травмы накрывают или просто не показываешь свой максимум. Но мы ушли на перерыв на хорошей ноте, обыграли «Авангард». Надеюсь, уверенно проведём следующий отрезок сезона.

— Расскажите о работе с Ильёй Воробьёвым?

— Мне очень нравится у него играть. Он даёт атакующим игрокам свободу, позволяет играть и проявлять креативность. Если говорить обо мне и других атакующих ребятах, то Воробьёв – честный тренер, прямо скажет, если ты не справляешься в обороне, делаешь что-то не так. Воробьёв выигрывал Кубок Гагарина, это великолепный тренер. Для меня работа с ним – отличный опыт.

— Два Кубка, один – в качестве ассистента.

— Да, конечно. Очень опытный тренер, знает, чего ждать от игроков. Мы здорово начали сезон при нём.

Илья Воробьёв Фото: photo.khl.ru

«В «Магнитке» я смог по-настоящему раскрыться, быть самим собой на льду»

— У вас игра тоже идёт, уже побили личный рекорд в КХЛ, просто расцвели в системе Воробьёва.

— Да, в Магнитогорске мне дают больше свободы на льду, но плюс к этому у меня серьёзно выросло игровое время. Я получаю больше возможностей, уверенность растёт.

— Илья Петрович перед сезоном рассказывал, что спрашивал о вас у ребят в «Вашингтоне», и те сказали, что вы – советский игрок. Что думаете об этом?

— Даже не знаю, что это значит… Если это значит, что я люблю играть в атаке, держать шайбу, то, полагаю, это верно. Мне нравится играть в атаке, особенно здесь. Чувствую, что способен приносить пользу при игре с шайбой. «Металлург» — идеальная команда, чтобы проявить свои атакующие способности.

— Как развивали свой атакующий потенциал – это от природы или работали над ним?

— По юниорке я играл в WHL за «Портленд», у нас была очень сильная атакующая команда. Думаю, оттуда и пошло, потом в АХЛ и НХЛ я тоже в какой-то мере старался показывать такую игру. Но, пожалуй, именно в этом году в «Магнитке» смог максимально раскрыться, быть самим собой на льду.

— Вас выбрали на Матч звёзд КХЛ, что от него ждёте?

— Даже не знаю, чего ожидать, это будет мой первый Матч звёзд в КХЛ. И Филипп Майе едет, и Мэт Робинсон, с которым мы в ЦСКА играли. Приедет много хороших игроков, будет здорово провести с ними время, увидеть знакомые лица.

— Вам нравится новое разделение на дивизионы с командами Северной Америки, России, Скандинавии и Евразии?

— Это что-то новенькое, не как обычно, когда просто играют две команды. Думаю, так интереснее, всем нравится новое деление по командам.

— На таком мероприятии можно дать разгуляться фантазии, будете готовить что-то необычное для мастер-шоу?

— Я не самый вычурный парень, ни о чём таком не думал. Оставлю театральные представления для русских ребят.

— Можете круг на скорость пробежать.

— Вот, это больше по мне!

«В Магнитогорске нет пробок, хоккей классный, команда отличная – что ещё надо?»

— Магнитогорск не назвать самым шикарным городом в мире, вот Патрик Элиаш недавно рассказывал, что город ужасный, но хоккей там был потрясающим. У вас какие впечатления от города?

— Вообще-то после Москвы мне понравилось, что пробок нет, жизнь довольно простая, до арены ехать 10 минут. Русская баня есть, парочка хороших ресторанов тоже, мне этого хватает. Я вообще неприхотливый парень. Главное – хоккей классный, отличная инфраструктура, у нас классная команда, а что ещё надо? Пусть это не самый роскошный город, но мне нормально.

— Какое у вас было представление о России, когда ехали сюда?

— Не думаю, что можно знать, чего ожидать от России, пока сам здесь не окажешься. Первый сезон я играл в Москве – отличный город, очень североамериканский. Рестораны и всё такое. Россия отличается от Северной Америки, но я получаю здесь удовольствие.

— Что нового узнали о нашей стране, кроме бани?

— Ха-ха, тяжёлый вопрос. Люди тут приятные, дружелюбные, всегда готовы тебе помочь. Мне, например, не раз помогали с покупками в магазине. Все русские ребята, с кем я играл, — компанейские, общительные, тоже всегда помогают. Мне всё нравится, не на что жаловаться.

— Привыкли к тому, что у нас люди не улыбаются?

— Ну мы-то, канадцы, улыбаемся постоянно! Может, некоторые русские и кажутся более серьёзными, но мы, канадцы, стараемся их раскрепостить.

— Получается?

— Да, мы любим подурачиться. Дружим с Голдобиным и Коростелёвым – ребятами, поигравшими в Северной Америке. Это сближает легионеров и русских ребят.

— Расскажите об атмосфере в команде – кто шутник, кто диджей, кто заводила?

— По музыке главный – Пашнин, он же и шутник. Все хорошо общаются, многие ребята знают английский. Здорово, что есть ещё два канадца, мы с ними тоже включаемся в разговоры на своём ломаном русском, смешим ребят. Всё здорово!

— Какие русские слова знаете?

— Обычные – спасибо, как дела, хорошо, можно. Самая база, хватит, чтобы заказать еду в ресторане.

— К алфавиту-то привыкли?

— Работаю над этим. Как-то справляюсь.

— Какую-то необычную музыку после побед включают в раздевалке?

— Да, бывает. Особенно, когда у нас была серия побед в 14 матчей, постоянно ставили перед играми одну безумную русскую песню на фарт. Названия или исполнителя не скажу, не помню. Я не против такой музыки, есть хорошие русские песни.

Фото: photo.khl.ru

— Скоро МЧМ, делаете в команде ставки?

— На днях заключил пари на матч Кубка Первого канала с Хабаровым и уже остался должен, так как Канада проиграла. Но уверен, мы с Карри и Филом ещё заключим с кем-нибудь пару пари.

— На что спорили?

— Не скажу.

«Я изменился и вынес урок из ошибки. Стал гораздо счастливее»

— Майе и Карри поехали на Кубок Первого канала, а вас – одного из лучших канадцев в КХЛ – не взяли. Удивились?

— Если честно, не удивился. Никто из сборной Канады со мной не связывался.

— Всему виной ваша репутация в Канаде?

— Всё верно.

— Думаете, у вас есть хоть какой-то шанс поехать на Олимпиаду, если НХЛ откажется?

— Нет, шансов нет. Если честно, пока не похоже на то, что НХЛ поедет, учитывая, что придётся сидеть там на карантине, если сдашь положительный тест. Даже если ты не из НХЛ, это всё выглядит невесело. На многие вопросы ещё нет ответов, думаю, те, кого пригласят в сборные, будут решать, что им делать. Я об этом не думал, потому что знаю, что у меня нет шансов. Если уж на Кубок Первого канала меня не взяли, то на Олимпиаду и подавно не позовут.

— Не считаете, что весь этот «кэнселлинг» зашёл слишком далеко?

— Я совершил ошибку и сделал из этого выводы. Это уже в прошлом, я сделал многое для того, чтобы стать лучше, и теперь двигаюсь дальше. У всех своё мнение, но я теперь стараюсь производить хорошее впечатление, показывать, что изменился и вынес урок из своей ошибки.

— Не думаете, что людям надо давать второй шанс?

— Если человек показал, что он изменился и стал лучше, то да. Если честно, я вообще не переживаю на этот счёт. Доволен тем, что у меня сейчас есть, я стал гораздо счастливее, чем был раньше, моя жизнь стала лучше. Это клише, но ничего не бывает просто так. Я стал лучше после всего этого.

Переезд в КХЛ, изменения в жизни, в круге общения точно сделали мою жизнь лучше. Если говорить о хоккее, то это самый радостный год за долгое время. Мы выигрываем, команда добивается успеха, я провожу лучший сезон. Отличный год, надеюсь, мы сможем далеко зайти в плей-офф.

— Есть ощущение, что в этом году «Магнитка» выиграет Кубок Гагарина?

— Когда попадаешь в плей-офф, всегда думаешь, что у тебя есть шанс на победу. У нас хорошие вратари, хорошая оборона, много ребят, кто умеет забивать. Если все будут играть правильно, не начнётся эпидемия травм, то, думаю, у нас хорошие шансы. Но впереди ещё много работы.