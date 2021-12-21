О’Райлли: мы хотим продолжать сезон. Многие попадают в протокол без симптомов коронавируса

Капитан «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли прокомментировал ситуацию с тестированием игроков Национальной хоккейной лиги на коронавирус.



«У нас есть вакцинированные игроки. И даже дважды вакцинированные. У некоторых нет никаких симптомов, но они сдают тесты и попадают в коронавирусный протокол. Я бы хотел, чтобы тесты не делались, если нет симптомов. Но не я это решаю.



Решение принимает лига вместе с игроками. Надеюсь, мы сможем разобраться с этим, потому что текущая ситуация расстраивает. Мы хотим продолжать сезон и играть, но судя по тому, как всё складывается, главным вопросом является безопасность. И всё же было бы неплохо разобраться», – приводит слова О’Райлли TSN.



Напомним, регулярный сезон НХЛ приостановлен до 26 декабря.

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