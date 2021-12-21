НХЛ приостанавливает регулярный чемпионат до Рождества

Известный североамериканский журналист Эллиот Фридман в «Твиттере» сообщил, что НХЛ и профсоюз игроков пришли к соглашению о приостановлении проведения регулярного чемпионата из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

Сезон будет поставлен на паузу до Рождества – 26 декабря. На день раньше им будет разрешено посетить клубную базу, чтобы сдать тесты на COVID-19, до этой даты отменены будут все тренировки и иные клубные мероприятия.

Ранее сообщалось, что НХЛ не собирается делать паузу в регулярном чемпионате на фоне увеличившихся случаев коронавируса. Лига и профсоюз игроков делали соответствующее заявление, в котором сообщали о продолжении сезона. НХЛ и NHLPA продолжают обсуждение вопроса участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.