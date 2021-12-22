Точицкий оформлял дубль, Юлия Ефимова наблюдала за игрой. Фото победы «Сочи» над «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (2:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.



На 2-й минуте Богдан Якимов вывел москвичей вперёд. Через полторы минуты Никита Точицкий сравнял счёт. Менее чем через три минуты Точицкий оформил дубль. На 18-й минуте Дмитрий Рашевский восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в овертайме с передачи Дмитрия Завгороднего забросил Артём Николаев.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве сыграет с «Автомобилистом». «Сочи» в Подольске встретится с «Витязем». Оба матча пройдут 23 декабря.



Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.