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«Витязь» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
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Точицкий оформлял дубль, Юлия Ефимова наблюдала за игрой. Фото победы «Сочи» над «Динамо»

Точицкий оформлял дубль, Юлия Ефимова наблюдала за игрой. Фото победы «Сочи» над «Динамо»
Московское «Динамо» уступило «Сочи»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (2:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.

На 2-й минуте Богдан Якимов вывел москвичей вперёд. Через полторы минуты Никита Точицкий сравнял счёт. Менее чем через три минуты Точицкий оформил дубль. На 18-й минуте Дмитрий Рашевский восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в овертайме с передачи Дмитрия Завгороднего забросил Артём Николаев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве сыграет с «Автомобилистом». «Сочи» в Подольске встретится с «Витязем». Оба матча пройдут 23 декабря.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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