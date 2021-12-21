Хедман: «Тампа» пойдёт за ещё одним Кубком, это будет хорошей компенсацией за Олимпиаду

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился эмоциями от возможного отказа НХЛ ехать на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Как сообщает журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере», шведский игрок сказал, что это «грустно», что игроков НХЛ, скорее всего, не отпустят на Олимпиаду, и что он очень ждал ОИ. Хедман понимает, что никто не способен контролировать то, что происходит в мире, но «какое-то время будет больно».

«Мы пойдём за ещё одним Кубком Стэнли, это будет хорошей компенсацией за Олимпиаду», — добавил защитник.

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.



Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.



Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.



Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.