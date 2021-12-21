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Кросби: если НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, буду разочарован. Обидно за хоккеистов

Кросби: если НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, буду разочарован. Обидно за хоккеистов
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Двукратный олимпийский чемпион, нападающий «Питтсбург Пингвинз» и сборной Канады Сидни Кросби заявил, что хотел бы выступить на Олимпиаде в Пекине.

«Если НХЛ не отпустит игроков в Китай, то я буду разочарован, мягко говоря. По личному опыту знаю, насколько это уникальный и особенный турнир. Особенно обидно за хоккеистов, которые могут лишиться единственного шанса выступить на Олимпиаде. Это огромное разочарование», — цитирует Кросби The Athletic.

По неподтверждённой информации, НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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