Кросби: если НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, буду разочарован. Обидно за хоккеистов

Двукратный олимпийский чемпион, нападающий «Питтсбург Пингвинз» и сборной Канады Сидни Кросби заявил, что хотел бы выступить на Олимпиаде в Пекине.



«Если НХЛ не отпустит игроков в Китай, то я буду разочарован, мягко говоря. По личному опыту знаю, насколько это уникальный и особенный турнир. Особенно обидно за хоккеистов, которые могут лишиться единственного шанса выступить на Олимпиаде. Это огромное разочарование», — цитирует Кросби The Athletic.



По неподтверждённой информации, НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.



Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.