Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игроки «Вегаса» Евгений Дадонов и Алекс Пьетранджело попали в COVID-протокол

Игроки «Вегаса» Евгений Дадонов и Алекс Пьетранджело попали в COVID-протокол
Комментарии

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов и защитник Алекс Пьетранджело попали в COVID-протокол, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Напомним, завтра, 22 декабря, в Национальной хоккейной лиге состоится лишь один матч регулярного чемпионата — «Вегас Голден Найтс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Остальные девять матчей игрового дня были перенесены.

Ранее стало известно, что НХЛ приостановит матчи чемпионата до Рождества. Лига и Ассоциация игроков сообщили, что матчи, запланированные на 23 декабря, будут отложены.

Напомним, клубы уйдут на выходные с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал сдадут тесты на COVID-19. 27 декабря, если обстановка с заражениями будет стабильной, то матчи регулярного сезона возобновятся.

Старт матча между «Вегасом» и «Тампой» запланирован на 6:00 мск.

Новость по теме
Встреча между «Вашингтоном» и «Филадельфией» отменена. Это уже 50-й отменённый матч в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021