Игроки «Вегаса» Евгений Дадонов и Алекс Пьетранджело попали в COVID-протокол

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов и защитник Алекс Пьетранджело попали в COVID-протокол, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Напомним, завтра, 22 декабря, в Национальной хоккейной лиге состоится лишь один матч регулярного чемпионата — «Вегас Голден Найтс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Остальные девять матчей игрового дня были перенесены.



Ранее стало известно, что НХЛ приостановит матчи чемпионата до Рождества. Лига и Ассоциация игроков сообщили, что матчи, запланированные на 23 декабря, будут отложены.



Напомним, клубы уйдут на выходные с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал сдадут тесты на COVID-19. 27 декабря, если обстановка с заражениями будет стабильной, то матчи регулярного сезона возобновятся.



Старт матча между «Вегасом» и «Тампой» запланирован на 6:00 мск.