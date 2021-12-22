Стал известен капитан сборной США на МЧМ-2022 и его ассистенты

Стал известен капитан молодёжной сборной США на молодёжный чемпионат мира – 2022 и его ассистенты. В качестве капитана будет Джейк Сандерсон, его помощниками выступят Мэттью Бенирс, Брок Фэйбер и Лэндон Слаггерт, сообщает официальный «твиттер» сборной.

Вратари: Дрю Комессо, Кейден Мбереко, Дилан Сильверстейн.

Защитники: Брок Фэйбер, Люк Хьюз, Уайатт Кайзер, Тайлер Клевен, Иан Мур, Скотт Морроу, Джек Пирт, Джейк Сандерсон.

Нападающие: Мэттью Бенирс, Бретт Берард, Логан Кули, Мэтт Коронато, Таннер Дикинсон, Доминик Джеймс, Мэтт Нис, Чаз Люциус, Картер Мазур, Саша Пастухов, Маки Самоскевич, Рэд Сэведж, Лэндон Слаггерт, Тай Смиланик.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Сборная США сыграет в группе со сборными России, Швеции, Словакии и Швейцарии.